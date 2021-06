Veneto in festa

Descrizione evento: PIC NIC IN VIGNA | SNACK EDITION Nei venerdì e sabato dei mesi di maggio e per tutti i mesi estivi DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00, potrete organizzare il vostro pic nic immersi nel verde delle nostre vigne con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 calice di bollicine (bottiglia da 200 ml di Spumante Pinot Grigio M-use o Spumante Rosato M-use)+ 1 calice a scelta a persona + il plaid da pic nic! – 20,00€ x2 pax minimo SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com oppure 0422 928166. Capienza max di 50 persone. PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL GIOVEDÌ ANTECEDENTE L’EVENTO.

IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO NON SI TERRA’.

PARCHEGGIO FRONTE CANTINA Per maggiori info: https://bit.ly/2RBsHrQ.