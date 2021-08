Veneto in festa

Descrizione evento: Ritorna il “ British Day ” a Schio , quest’anno la colonna sonora della kermesse sarà affidata ai Wit Matrix che saliranno sul Palco del Teatro Astra il 18 settembre alle ore 21 presentando il loro noto tributo ai PINK FLOYD .

Una miscela esplosiva di emozioni dove la musica , le immagini e gli effetti speciali avvolgeranno gli spettatori proiettandoli nelle tipiche atmosfere dei concerti della storica band britannica .

Uno spettacolo coinvolgente, tutto da vedere e da ascoltare con un super ospite davvero eccezionale : “Cesareo”, chitarrista e compositore del gruppo “Elio e le storie tese” vero fuori classe della chitarra .

Nella serata saranno proposte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album “ the dark side of the moon “, “ the wall “, “wish you were here”, “ division bell ” e altri ancora . Le canzoni dei PINK FLOYD che ormai possiamo definire opere, hanno attraversato quattro decenni di storia della musica, mantenendo costante l'interesse del pubblico nei loro confronti, motivo per cui lo spettacolo è adatto a tutte le fasce d'età.



Al seguito degli artisti, naturalmente, lo staff di professionisti formato da tecnici video e luci così come da ingegneri del suono, per contribuire a dare allo spettacolo la giusta imponenza studiato com'è nei minimi particolari coordinati dalla regia di Emilio Noaro.

I "WIT MATRIX", formati da 10 elementi, affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Nico Pendin, alla chitarra ritmica, acustica e steel guitar Andrea Tadiotto, alle tastiere Claudio Tiso, Alessandro Farina il polistrumentista del gruppo al sax e flauto traverso e chitarra, Andrea Bassan percussioni e batteria, voce solista di Mirko Zanotto, le tre coriste Antonia Pia, Serena Pasinato, Marta Melchiori.

Il sito web della band si trova all'indirizzo www.witmatrix.com