Veneto in festa

Descrizione evento: PROGRAMMA >25/11: apertura “Officina del vino” dalle 17 alle 24 per aperitivi, cena e dopocena (chiusura cucina alle ore 22) >26/11: apertura dalle 17 alle 24 per aperitivi, cena e dopocena (chiusura cucina alle ore 22) >27/11: apertura dalle 10 alle 24 per aperitivi, pranzo, cena e dopocena (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22) Ore 10.30 -11.30 INAUGURAZIONE UFFICIALE OFFICINA DEL VINO con cicchetti e brindisi per gli ospiti. >28/11: apertura “Officina del vino” dalle 10 alle 24 per aperitivi, pranzo, cena e dopocena (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22) Vino, uova, ortaggi, salumi e formaggi sono i prodotti cardine dell’azienda Agricola Pizzolato Settimo: i ricercati menù dell’Agri Wine Bar sono sviluppati in ottica di “alimenti circolari”, rispettandone stagionalità e evitandone ogni spreco. L’Officina del vino è aperta il giovedì e il venerdì per l’aperitivo e la cena dalle 17 alle 24 (chiusura cucina alle 22) e il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena con orario continuato dalle 10 alle 24 (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22). Durante la settimana, la nuova struttura è a disposizione di visitatori, wine lover, aziende e privati che, previa prenotazione, potranno utilizzare gli ampi spazi, la terrazza panoramica e il garden esterno per eventi, meeting, tour guidati e cene e pranzi aziendali. INFO E CONTATTI +39 0422928166 o scrivendo a welcome@agricolapizzolato.com Instragram @officina_del_vino_