Veneto in festa

Descrizione evento: La Pro Loco di Arre (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le serate di Giovedì 23; Venerdì 24; Sabato 25; Domenica 26; Lunedì 27 Giugno 2022, a Arre (PD), all'interno della Corte Papafava, in Via Roma 8, il "Mercatino in Corte Papafava", che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Tutte le sere dalle ore 19:00 apertura dello Stand Gastronomico con piatti prelibati sotto le Barchesse Papafava, Giochi Gonfiabili per Bambini.

Il programma completo prevede:

Giovedì 23 Giugno dalle ore 21:00 - Concerto di Ali Nere (cover Nomadi);

Venerdì 24 Giugno dalle ore 21:00 - Concerto di Anime in Plexiglass (cover Ligabue);

Sabato 25 Giugno dalle ore 21:00 - XIV° Concorso Canoro "Cant'Arre";

Domenica 26 Giugno dalle ore 17:00 – Sfilata delle “Carioche” e Mezzi d'altri Tempi X^ edizione; dalle ore 18:00 - Trebbiatura del Grano con Figuranti; dalle ore 21:00 - Serata teatrale con Brutti ma Buoni;

Lunedì 27 Giugno dalle ore 20:00 - Serata gastronomica Paella (su prenotazione); dalle ore 21:00 - Concerto di Noi con Voi (cover Pooh).



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi