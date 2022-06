Veneto in festa

Descrizione evento: Il Comitato del Patronato della Parrocchia di San Matteo, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per tutte le sere di Venerdì - Sabato - Domenica di Luglio e Agosto a Vanzo di San Pietro Viminario (PD), nel Piazzale della Parrocchia di San Matteo dalle ore 19:00 alle ore 24:00 l'Anguriara con Mercatino, che prevede oltre il Chiosco per la vendita di Anguria e altre Golosità, la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Durante le serate, presso i Locali del Patronato, sono previste Pizzate, Tornei di Calcetto, Proiezioni di Film, Giochi vari, Animazione per Bambini e tanto altro.

Sabato 16 Luglio ore 20:30 Serata Speciale con Prenotazione obbligatoria entro il 14 Luglio (Renato - 0429.719273) con Paella alla Valenciana preparata dai Cuochi di Isola della Scala (VR).



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi