Veneto in festa

Descrizione evento: L'Amministrazione Comunale di Pernumia (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per tutti i Sabato Sera di Agosto 2022, a Pernumia (PD), all'interno del Parco di Villa Maldura, con ingresso da Via Maggiore, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 la Manifestazione "E...state a Pernumia", che prevede quattro serate tematiche per trascorrere in allegria l'Estate in Città.



Programma:

SABATO 06 AGOSTO 2022: "Serata dei Bambini"

Mercatino dei Bambini; Giochi Gonfiabili; Clown Briciola con le sue Sculture di Palloncini; Spettacolo di Bolle di Sapone; Canzoni per Bambini con Karaoke; Baby Dance, Truccabimbi, Animazioni varie; StreetFood; Stand Anguriara; Zucchero Filato gratuito per tutti per un'ora.



SABATO 13 AGOSTO 2022: "Note di Colore"

Esibizione Gruppi Musicali della zona; Esposizioni di Quadri e Dipinti; Mercatino Etnico; Giochi Gonfiabili; Truccabimbi; StreetFood; Stand Anguriara; Animazioni varie.



SABATO 20 AGOSTO 2022: "Legno Creativo"

Esposizioni di Sculture e Creazioni in Legno; Giochi di una Volta in Legno; Giochi Gonfiabili; Karaoke con Musica anni 70/80/90; Truccabimbi; StreetFood; Stand Anguriara; Animazioni varie.



SABATO 27 AGOSTO 2022: "Festival delle Arti"

Artisti di Strada Itineranti; Karaoke con Musica d'Ascolto; Truccabimbi; StreetFood; Stand Anguriara; Animazioni varie.



Per tutte le serate sarà presente il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi