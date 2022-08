Veneto in festa

Descrizione evento: Mercoledì 31 agosto, a Mestre, partirà la seconda parte della Summer Edition 2022 del Grand Central Literary Festival, rassegna di incontri con l’autore ideata da Silvia Scagnetto e promossa dall’imprenditore Giovanni Dal Poz, titolare del bistrot Grand Central.

Protagonisti di questa seconda parte saranno, in ordine cronologico, gli scrittori: Beatrice Giai Gischia (Gorgò la Regina di Sparta – Santelli, 2021), Annalisa Bruni (Il ragazzo e la civetta – di Bruno Bruni – Campanotto, 2022), Andrea Crestale (Il viaggio, gli stivali, lo zaino – Bertoni, 2022), Paolo Giovannetti (Hotel Belvedere e altri racconti - self-publishing, 2022),

Mariangela Galatea Vaglio (Teodora i Demoni del potere – Piemme, 2022) e Filippo Caburlotto (Fuga dall’ordine - Albatros, 2022).

In programma quindi sei incontri – a cadenza settimanale da mercoledì 31 agosto a mercoledì 5 ottobre - per questa coda del Literary Festival che ha visto il mese di giugno impegnato con i primi cinque alla scoperta dei talenti letterari locali, apprezzati dal pubblico, seguiti con attenzione da critici e altri scrittori.

Le presentazioni dei libri si terranno nel dehors del bistrot Grand Central, rinnovato e collegato al nuovo ristorante/pizzeria che, oltre a fornire l'abituale servizio al tavolo, offrirà agli incontri in programma un riparo sicuro in caso di maltempo, assicurando il regolare svolgimento del Festival.

A dialogare con gli autori in un'atmosfera sempre accogliente e conviviale ci saranno moderatori qualificati e competenti (Sara Zanferrari, Sabrina Zuccato, Clara Caverzan, Attilio Andreini per citarne alcuni) e assieme a loro, agli autori e al pubblico si andrà riscoprendo il gusto della socialità e del dibattito culturale libero ed estemporaneo; tutti gli autori infine

resteranno a disposizione del pubblico per domande e confronti, oltre ad assolvere al classico rituale del firmacopie.

I libri presentati, grazie alla collaborazione con la libreria San Michele di Mestre e alla disponibilità degli stessi autori, saranno acquistabili durante le presentazioni che, ricordiamo, inizieranno tutte alle ore 18.45.

In questa seconda parte del Grand Central Literary Festival, diversi generi letterari verranno sottoposti all'attenzione del pubblico, dal romanzo storico al thriller, dal racconto breve alla biografia, e diverse saranno le tematiche affrontate. In particolare, segnaliamo l’incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita, che si terrà il 7 settembre a

cura di Annalisa Bruni.

Silvia Scagnetto - curatrice del Festival – era già nota in città per la sua attività in ambito sportivo e ora, con l’ASD Judokwai

di cui è community manager e direttore artistico, sponsorizza questa seconda edizione.