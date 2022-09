Veneto in festa

Descrizione evento: “Le Giornate in Villa Ivancich” nell'edizione 2022 avranno il titolo:

Yole Moschini Biaggini: Il lungo sogno di Antonio Fogazzaro

Le inquietudini di un secolo alla fine e la nascita di un grande romanzo

Il nutrito programma prevede eventi diversi come conversazioni, musical-letterari, laboratori, percorsi espositivi di storia e arte, visite guidate e anche intermezzi enogastronomici, con colazioni letterarie e degustazioni di vini.



Immersa nella maestosa vegetazione del suo secolare parco, la Villa Mocenigo-Ivancich si trova sulla sponda destra del fiume Tagliamento, di fronte specularmente al centro storico di Latisana, in via Carlo Ivancich. Sorta verso la fine del XVI secolo grazie alla nobile famiglia veneziana dei Mocenigo, venne acquistata nel 1870 dal padovano Vincenzo Biaggini per poi passare successivamente agli attuali proprietari, gli Ivancich. Nella seconda metà del Novecento divenne polo culturale di rilievo, ospitando scrittori quali Ezra Pound ed Ernest Hemingway. Durante la Grande Guerra fu trasformata in ospedale da campo, ma fu durante la Seconda Guerra Mondiale che subì gravissimi danni a causa dei bombardamenti, aggravatisi poi dal terremoto del 1976. Nonostante della villa-monumento ormai rimangano solo macerie, le due barchesse, seppur in rovina, sono ancora lì a fronteggiarsi, imponenti e speculari. L’occasione dunque è quella delle migliori, per combinare l’aspetto storico-culturale con la possibilità di visitare una prestigiosa testimonianza architettonica immersa nella maestosa vegetazione di un parco secolare.



PROGRAMMA COMPLETO Anteprima: 30 settembre 2022

Giornate in Villa Ivancich: 01 e 02 ottobre 2022



VENERDì 30 SETTEMBRE (anteprima)



SALA CONSILIARE - MUNICIPIO DI SAN MICHELE AL T. 18.00 | Apertura e inaugurazione con saluti istituzionali del Sindaco Flavio Maurutto e dell'Assessore alla Cultura Elena Zuppichin.

18.15 | Interventi della Famiglia Ivancich.18.30 | Prof.ssa Paola Bellin.Yole Biaggini Moschini e Antonio Fogazzaro: un percorso letterario. Proiezione dei cortometraggi realizzati dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso.

SABATO 01 OTTOBRE

VILLA IVANCICH 09.00 | Colazione Letteraria. Poesie e racconti in musica a cura di Teatro dei Pazzi con accompagnamento di caffetteria e biscotteria. Dalle 10.30 alle 12.30 | Visite Guidate: Dalla Serenissima ai salotti letterari. Imprenditoria, femminilità, storia, cultura e affetti nella suggestiva cornice di Villa Mocenigo Biaggini Ivancich. Guida Flavia Geremia. PAUSA PRANZO Menù a tema nei ristoranti del territorio. 15.00 | Visita Guidata: Dalla Serenissima ai salotti letterari. Imprenditoria, femminilità, storia, cultura e affetti nella suggestiva cornice di Villa Mocenigo Biaggini Ivancich. Guida Flavia Geremia.

15.30 | Conversazione con Umberto Marzotto. Collezionismi illuminati: la pittura di fine secolo nella collezione Moschini-Biaggini e nella collezione Gaetano Marzotto. 17.00 | The Taste of...Belle Époque. Voci e melodie in ricordo di Yole Moschini Biaggini. Reading teatrale con musica dal vivo a cura di Alcatraz Laboratorio dellearti. Testo dedicato e inedito.



SALA CONSILIARE - MUNICIPIO DI SAN MICHELE AL T. 20.45 | I piccoli mondi di Fogazzaro: Yole Moschini Biaggini / Jeanne Dessalle - Antonio Fogazzaro / Piero Maironi. Rassegna di proiezioni e conversazioni a cura del Circolo di Cinema Estate Violenta.

DOMENICA 02 OTTOBRE VILLA IVANCICH

09.00 | Colazione Letteraria. Poesie e racconti in musica a cura di Teatro dei Pazzi con accompagnamento di caffetteria e biscotteria. 10.30 | Visita Guidata: Dalla Serenissima ai salotti letterari. Imprenditoria, femminilità, storia, cultura e affetti nella suggestiva cornice di Villa Mocenigo Biaggini Ivancich. Guida Flavia Geremia.

10.30 | Dott.ssa Chiara Squarcina (Dirigente Area Attività Museali della Fondazione Musei Civici di Venezia). Il costume, la moda, l'arte. Chiara Squarcina racconta Palazzo Mocenigo e i Musei Civici di Venezia. 11.30 | The Taste of...Belle Époque. Voci e melodie in ricordo di Yole Moschini Biaggini. Reading teatrale con musica dal vivo a cura di Alcatraz Laboratoriodellearti. Testo dedicato e inedito. PAUSA PRANZO Menù a tema nei ristoranti del territorio. 15.00 | Visita Guidata: Dalla Serenissima ai salotti letterari. Imprenditoria, femminilità, storia, cultura e affetti nella suggestiva cornice di Villa Mocenigo Biaggini Ivancich. Guida Flavia Geremia. 16.30 | Prof. Piero Luxardo.Antonio Fogazzaro - Yole Moschini Biaggini: un carteggio segreto dietro le quinte di Piccolo Mondo Moderno. 17.45 | Prof.ssa Paola Bellin. Lezioni in villa. Il patrimonio delle ville venete con e per le giovani generazioni. / Yole Biaggini Moschini e Antonio Fogazzaro: un percorso letterario. Proiezione dei cortometraggi realizzati dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Treviso.



Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero gratuito con prenotazione di posti a sedere rivolgendosi a:

Biblioteca di San Michele al Tagliamento | biblioteca@comunesanmichele.it – 0431 516100 Teatro dei Pazzi | info@teatrodeipazzi.com – 320 4695365 / 0421 330739 Hashtag ufficiale dell'evento: #GVI