Veneto in festa

Descrizione evento: L'Amministrazione Comunale di Terrassa Padovana (PD), in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Arzercavalli e l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 06 Novembre 2022, a Arzercavalli di Terrassa Padovana (PD), in Piazza Don L. Maran dalle ore 09:00 alle ore 19:00 la prima Edizione della Manifestazione "Gnocchi e Caldarroste in Festa" che prevede per tutto il giorno la presenza del Chiosco Gastronomico per la cottura dei Gnocchi di Patata conditi con Ragù della Tradizione, fragranti Caldarroste cotte sulla brace e fumante Vin Brulè. A contorno della Manifestazione sarà presente il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Per i Bambini sarà allestita una piccola area Giostre.

Alle ore 17:00 verrà effettuata l'estrazione della Sottoscrizione a Premi a cura del Comitato Festeggiamenti Arzercavalli.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi