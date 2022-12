Veneto in festa

Descrizione evento: La Pro Loco di Piovene Rocchette (VI), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Giovedì 08 Dicembre 2022 a Piovene Rocchette (VI), in Piazzale della Vittoria dalle ore 09:00 alle ore 20:00 la Manifestazione "Il Sentiero di Natale" che prevede il tradizionale Mercatino Natalizio con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiosi ed originali Addobbi Natalizi ed Idee Regalo, l'angolo dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

La Manifestazione si snoda tra le Vie del Paese in un magico percorso tra Cori Natalizi, Street Food, Giochi Gonfiabili, Spettacolo Gospel, Associazioni di Piovene, Presepe, il Fantastico Villaggio di Babbo Natale con Letture Animate e Laboratori, fino ad arrivare al Natale in Crosara.

Porta con te la Letterina per Babbo Natale! Potrai imbucarla nella Xmas Box in Piazza!

In caso di maltempo il Sentiero di Natale verrà rinviato a Domenica 11 Dicembre.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi