Veneto in festa

Descrizione evento:

SABATO 12 LUGLIO 2025



ULTRAJAM CHOIR & KIDS in Concerto per la Fondazione Città della Speranza.



🗓️ sabato 12 luglio, ore 21:00



📍 Campo della Marta, Cittadella (PD)



🎫 È consigliata la prenotazione per assicurarsi l’ingresso prioritario e la scelta del posto una volta entrati:



sul sito www.ultrajam.it



oppure



fisicamente presso la Sala Consiliare Villa Rina, il martedì dalle ore 21.00 (previo appuntamento telefonico al 3501430658).



L’accesso la sera del concerto è libero, con offerta responsabile.



Ingresso gratuito per persone con disabilità e bambini fino a 10 anni.



Evento patrocinato dal Comune di Cittadella.



L’appuntamento fisso con la beneficenza di Ultrajam a.p.s. 🤍 Quest’anno il ricavato del concerto andrà al progetto GAIA-DIAGNOSTICA, che si propone di garantire diagnosi tempestive e accurate per bambini e adolescenti in tutta Italia ogni anno, con l'obiettivo di individuare precocemente le neoplasie pediatriche e avviare trattamenti efficaci.







Vi aspettiamo ❤️