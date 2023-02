Veneto in festa

Descrizione evento: Gran Ballo di Carnevale in Maschera

SABATO 18 FEBBRAIO 2023 ORE 20:00

Villa Bonin Maistrello a Vicenza

Cena di Gran Galà servita dal Ristorante Le Tre Grazie con Menù Tipico Veneziano

Dress Code: Gradita la partecipazione in maschera

CARNEVALE IN VILLA

Cena Servita di Carnevale in Villa Storica a Vicenza

Party in maschera in stile Veneziano

PREMIO SPECIALE PER LA MASCHERA PIU' ORIGINALE

Cena Servita con Menù tipico Veneziano offerta dal Ristorante Le Tre Grazie presso le Sale Nobili di Villa Bonin Maistrello a Vicenza

*****

MENU'

Antipasto

Sardine in saor veneziano

Poenta e schie fritte

Primo

Risotto di Go'

Secondo

Filetto di sogliola con

Castraure si Sant Erasmo

Dolci

Zaeti , Buranei con Vin Santo ,

Frittole veneziane

Bevande

Acqua, Vino bianco , Prosecco

80,00€

INFO E PRENOTAZIONI:

349-9740804 (anche whatsapp)

Prenotazione Obbligatoria