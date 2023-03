Veneto in festa

Descrizione evento: L'Associazione TonezzApi, in collaborazione Hotel Bucaneve e con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Sabato 08 Aprile 2023, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale (zona Impianti Sportivi) dalle ore 08:30 alle ore 18:00 la Manifestazione "Primavera a Tonezza" con il seguente programma: alle ore 08:30 Ripuliamo il Giardino delle Api e dei Fiori; dalle ore 09:30 apertura Mercatino Primaverile dell'Artigianato Artistico ed Enogastronomico, Benessere e Cura del Corpo; dalle ore 10:00 apertura Laboratori pratici per Bambini - Realizzazione di "Bombe di Semi" con relativo lancio - Messa a dimora di Piantine nei vasi costruiti dai bambini e semina di nuove infiorescenze locali e piante mellifere; alle ore 12:00 Pranzo al Centro Congressi; alle ore 14:00 Scultori del Legno al lavoro; alle ore 15:00 Aquiloni in Volo - Laboratorio di costruzione aquiloni; alle ore 16:30 Dolce Primavera: merenda con la Megatorta! Una fetta gratis a tutti i bambini che partecipano ai laboratori. Per tutta la giornata Animazione con Bolle giganti e musica dal vivo con Cristian. Servizio Bar Ristoro in funzione per tutta la giornata. Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Mercatino: Raffaella 347.0495286 Email: nsv.eventi@gmail.com https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi