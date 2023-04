Veneto in festa

Descrizione evento:

Per gli appassionati della music Blues in stile JJ Cale ed Eric Clapton. JJ&Blues una band di 6 elementi con sezione fiati (tromba e armonica) e due chitarre. Ingresso libero con possibilità di consumazione e vasta scelta di birre! Ogni giovedì sera dal ore 21 alle ore 23,30 circa.



Siamo al Dada Art a Castello di Godego (vicino a Castelfranco veneto). Cliccare sul link per coordinate gps : Dada Art



0423 468825



https://maps.app.goo.gl/o4vKtiH1eHaieWZU7?g_st=ic