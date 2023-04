Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove e organizza in occasione della Festa della Musica 2023, per Mercoledì 21 Giugno 2023 a Montegrotto Terme (PD), nel Parcheggio dell'Oratorio della Madonna Nera in Via Roma, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, la Manifestazione dedicata al Cibo di Strada con la presenza dei migliori e particolari FoodTrucks Italiani ed Internazionali che proporranno prelibate Ricette Dolci e Salate legate al territorio di provenienza: Panini, Snack, Fritture, Dolciumi, Frittelle, Gelati, Birra, Bibite, ecc..

Il programma della Manifestazione prevede dalle ore 18:00 nella Piazza Comunale, la Festa della Musica con l'esibizione di Gruppi Musicali.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi