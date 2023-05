Veneto in festa

Descrizione evento:

M’ILLUMINO DI SPEZIE



sabato 13 e domenica 14 maggio JESOLO P.zza Mazzini



“M’ILLUMINO DI SPEZIE” APRE L’ESTATE JESOLANA 2023: DUE GIORNI CON MASTERCLASS, ASSAGGI E DIBATTITI. FARÀ TAPPA ANCHE IL CAMPIONATO ITALIANO DI MANGIATORI DI PEPERONCINO



Ingresso gratuito



Le spezie a tutto campo: un modo per amarle, apprezzarle e soprattutto conoscerle meglio. Dopo la tappa di Venezia (26 settembre 2021), la manifestazione approda a Jesolo in piazza Mazzini sabato 13 e domenica 14 maggio 2023.



“M’illumino di spezie” è il titolo dell’appuntamento targato Veneto a Tavola, dove si potrà esplorare l’uso delle spezie non solo nella gastronomia, ma pure nei campi della liquoristica, della mixologia, del benessere. Si potrà assistere anche ad una appassionante gara di mangiatori di peperoncino con “campioni” di fama europea, a cura del Jack Pepper Group, che coinciderà con la Terza Tappa del Campionato Italiano. L’obiettivo è avvicinare, nel modo più divertente possibile, un vasto pubblico alla conoscenza e all’uso degli aromi esotici, tenendo anche conto del forte legame storico ed economico che Venezia e il suo entroterra hanno avuto con le spezie.



Per molti secoli, la Serenissima ne fu monopolista indiscussa, importandole dall’Oriente per poi riesportarle nel resto d’Europa, dando vita ad un vivace e redditizio ramo commerciale: le spezie, infatti, erano talmente preziose da essere lasciate come eredità nei testamenti.



Con la presenza esclusiva di una decina di espositori, ci sarà la mostra-mercato (solo marchi storici di alto livello veneti e nazionali) di prodotti inerenti: importatori di spezie, pasticceri, produttori di liquori e vini speziati. Per due giorni si susseguiranno laboratori a tema, masterclass, barbecue con Rub, laboratori per i bambini, oltre all’esposizione “Le spezie della Serenissima” con ottanta tipi di aromi e miscele.



Tra gli appuntamenti da non perdere l’incontro dal titolo “Per un pugno di spezie. Che cosa sono, da dove vengono, come si usano” curato dalla storica della gastronomia Carla Coco, esperta di spezie e ideatrice della manifestazione. Giampaolo Castellan, esperto del settore e titolare dell’azienda Sidea-L’Impero del Sole, parlerà de “Le spezie in cucina”.



A sponsorizzare l’iniziativa ci sono aziende leader: Dafrom Spirits&Beverages, Carlotto Liquori, Sidea Spezie, Distilleria Varnelli, We Grill and More, Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di Venezia (EBT), Tertium Energia, Associazione Jesolo Albergatori (Aja), Città di Jesolo e Consorzio di Imprese turistiche JesoloVenice.



Informazioni: Veneto a Tavola sas: Organizzazione eventi, Leopoldo Simonato



info@venetoatavola.it , cell. 335-6033639



Carla Coco, Ideazione della manifestazione ed esperta di spezie



carlacorsara@gmail.com , cell. 328-3376642



Sidea–Erbe e Spezie: Giampaolo Castellan, importatore ed esperto del settore



info@sideaspezie.com , tel. 049-9460737



Prenotazioni



info@venetoatavola.it







Apicio Comunicazione



Alessandro Ragazzo, cell. 339-4637007, alessandroragazzo@hotmail.com



Flavio Birri, cell. 328-3376641, flaviobirri@gmail.com







PROGRAMMA M’ILLUMINO DI SPEZIE



Jesolo, Piazza Mazzini



Prenotazioni info@venetoatavola.it







SABATO 13 MAGGIO







ore 10:30 Apertura della Manifestazione e degli Stand Espositivi



Mostra: La magia delle spezie dalla Serenissima ai nostri giorni con



percorso olfattivo







ore 12:00 Masterclass: Carlotto Liquori presenta



Bitter, che amaro!



Introduce Flavio Birri, foodwriter



Daniele Salvatori, bartender



Daniela Carlotto, titolare della Carlotto Liquori



Costo a persona: 5€







ore 15:00 Incontro: Le spezie in cucina



Giampaolo Castellan, esperto e titolare dell’Azienda Sidea-L’impero del Sole



Degustazione di paparelle speziate, simbolo di Jesolo, di Mauro Pinel



Ingresso libero con prenotazione







ore 16:00-18:00 Laboratorio bambini: Apriti Sesamo (durata 1 h)



Fattoria Didattica Miglio Rosso



Ingresso libero con prenotazione







ore 17:00 Masterclass: Dafrom Spirits&Beverages presenta



Il gin Kranebet della Distilleria Rossi d’Asiago



Daniele Strazzabosco



Gianluca Rossi, titolare dell’Azienda Dafrom Spirits&Beverages



Costo a persona: 5€







ore 18:30 Inaugurazione con le Autorità







ore 19:15 Gara mangiatori di peperoncino. Tappa di qualificazione



Campionato Italiano Super Hot-Jack Pepper



Ingresso libero











DOMENICA 14 MAGGIO







ore 10:00 Apertura della Manifestazione e degli Stand Espositivi



Mostra: La magia delle spezie dalla Serenissima ai nostri giorni con



percorso olfattivo







ore 10:30 Masterclass: Habanero’s Farm presenta



Peperoncino…per l’anima e il corpo



Introduce Daniele Berto, titolare dell’Azienda Habanero’s Farm



Giancarlo Gasparotto, campione europeo mangiatori di peperoncino con



Adriano De Luca e Simone Pavoni



Costo a persona: 5€







ore 12:30 Masterclass: Il Vermuth, dal vino di Ippocrate all’aperitivo di oggi



Introduce Gianmarco Castellan, esperto di spezie



Daniele Salvatori, bartender



Costo a persona: 5€







ore 15:30 Incontro: Per un pugno di spezie: cosa sono, da dove vengono, come si



usano



Carla Coco, storica della gastronomia e foodwriter



Degustazione di praline di cioccolato speziato della Pasticceria



Villa dei Cedri e Anice Stellato della Distilleria Varnelli



Sarà presente Gigliola Simonetta Varnelli



Ingresso libero con prenotazione







Ore 16:00-18:00 Laboratorio bambini: Apriti Sesamo (durata 1 h)



Fattoria Didattica Miglio Rosso



Ingresso libero con prenotazione







ore 17:00 Masterclass: Il Fondaco delle Spezie presenta



Lo zafferano, il fiore della salute



Introduce Carla Coco



Mehdi Jaghouri, importatore, e Reza Rashidy, scrittore



Degustazione di dolci persiani e tè allo zafferano



Costo a persona: 5€







ore 18:45 Masterclass: Sidea Erbe&Spezie in collaborazione con Bugin



Carni, WeGrill & More, Golem BBQ ed EcoTrade Group presenta



Quattro salti sui carboni ardenti



Incontro a più voci su aromatizzazione e marinatura delle carni, Grilling e



BBQ



Costo a persona: 10€ con degustazione delle carni presentate e un cocktail.