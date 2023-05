Veneto in festa

Descrizione evento:

MANZONI TASTING

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO dalle ore 20.00 alle ore 22.00

"Officina del Vino" - VIA IV NOVEMBRE, 12 Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso

INGRESSO: 28.00 €

MERCOLEDI' 10 MAGGIO dalle ore 20.00 alle ore 22.00, Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e direttore commerciale della Cantina, assieme a Luca Zamai, enologo della Cantina, vi guideranno tra le diverse annate del nostro Manzoni Bianco attraverso una verticale di quattro vini che vi farà scoprire tutte le nuance di questo vitigno autoctono nato dalla sinfonia tra le uve Riesling Renano e Pinot Bianco.

WINE TASTING

Metodo Classico Brut Nature Chardonnay e Manzoni Bianco – degorgement 03/2022

3 diverse annate del nostro Manzoni Bianco DOC Piave

FOOD PAIRING:

Ogni vino in degustazione verrà abbinato a dei cicchetti dal sapore primaverile realizzati dallo chef della nostra Officina del Vino. Uova ed erbette di stagione saranno gli ingredienti principali che accompagneranno le diverse sfumature del nostro Manzoni Bianco DOC Piave.

Tutti i prodotti utilizzati provengono dalla nostra azienda agricola o da aziende agricole locali che seguono la stessa nostra filosofia aziendale

MANZONI TASTING è un aperitivo adatto a tutti gli enoappassionati e a chi vuole arricchire e accrescere il proprio bagaglio conoscitivo sul mondo del vino e la perfetta degustazione.

Se hai già partecipato a una delle nostre edizioni del corso di WINE EXPERIENCE, questa è occasione perfetta per incontrarsi di nuovo e riprendere in mano tutti gli appunti. Potrete approfondire ancor di più le vostre conoscenze attraverso la focalizzazione di specifiche tematiche: dall’analisi del vitigno in degustazione al food pairing

INFO & PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – EVENTO A NUMERO CHIUSO

in fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari | Proposte vegane e vegetariane su richiesta

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422847211

INFO EVENTO:

Parcheggio fronte Cantina in Cantina Pizzolato - VIA IV NOVEMBRE, 12 Villorba (TV)

