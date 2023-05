Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione TonezzApi, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 11 Giugno 2023, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale (zona Impianti Sportivi) dalle ore 09:30 alle ore 18:00 la Manifestazione "Una Ciliegia tira l'altra" che prevede il seguente programma:

Alle ore 09:30 e alle ore 11:30 Corso pratico di Apicoltura.

Alle ore 09:30 e alle ore 15:30 Escursione alla scoperta di Tonezza.

Alle ore 09:30 apertura Mercatino dell'Artigianato Artistico ed Enogastronomico Italiano, Benessere e Cura del Corpo.

Alle ore 09:30 Apertura Laboratori per Bambini, Visita Guidata al Giardino delle Api e dei Fiori con messa a dimora di una pianta di ciliegio.

Alle ore 09:30 Percorso naturalistico sonoro alla valle dei ciliegi con APE-RITIVO al grande Faggio e prova di forza per l'estrazione della spada nella roccia.

Alle ore 13:00 Pranzo all'APE-RTO con specialità di montagna in prossimità del Grande Faggio.

Alle ore 16:30 Degustazione Crostatine alla frutta e miele.

Alle ore 17:00 Battesimo della sella.

Dalle ore 09:30 alle ore 18:00 sarà attivo il Chiosco/Bar presso l'area verde del Centro Congressi.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore al Mercatino: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi