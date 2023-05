Veneto in festa

Descrizione evento:

La Direzione del Tizé Centro Vacanze, l'ENAC Eventi APS in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Giovedì 15; Venerdì 16 e Giovedì 29; Venerdì 30 Giugno 2023, a Rosolina Mare (RO), all'interno del Parco Giochi del Centro Vacanze Tizé, con ingresso da Via Sant'Antonio, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 la Manifestazione "Facciamoci...una Canzone" campagna di sensibilizzazione contro l'uso di droghe e abuso di alcool con Musica Live ed Esibizioni di Artisti di vario genere, Divertimento e Animazioni varie per Grandi e Bambini.

È previsto inoltre il Mercatino estivo con la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi