Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, in occasione dei festeggiamenti della "Tradizionale Festa del Santo Patrono", per le serate di Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2023, sarà presente a San Vito di Vigonza (PD), all'interno dell'Area della Festa presso gli Impianti Sportivi di Via Chiesa, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della Manifestazione prevede grandi serate di Musica e Balli; parco Giochi con Gonfiabili; Pesca di Beneficenza con ricchi premi.

Tutte le sere alle ore 19:30 sarà presente lo Stand Gastronomico che proporrà gustosissime pietanze legate al Territorio ed il Pub Giovani.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi