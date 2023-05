Veneto in festa

Descrizione evento:

CANTINE APERTE 2023: VINO, ARTE E SOSTENIBILITA'

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 dalle ore 11.00 alle ore 18.00

Cantina Pizzolato e Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

INGRESSO EVENTO GRATUITO

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

PARKING Campo Fronte Cantina

in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

Gli amici a 4 zampe saranno i benvenuti!

Da lunedì 15 maggio a venerdì 16 giugno 2023 celebriamo in Cantina Pizzolato il nostro “mese della sostenibilità” attraverso una serie di eventi e iniziative volti a raccontare il percorso green della Cantina e a diventare occasione di scambio di idee e opinioni con stakeholder e cittadini.

CANTINE APERTE DOMENICA 28 MAGGIO quest’anno presenterà un programma di attività che parleranno delle diverse sfaccettature della sostenibilità tra tour alla Cantina, pic nic in vigna per riconnettersi con la Natura, visite guidate alle due mostre esposte nella tenuta Pizzolato e tante altre iniziative

PROGRAMMA EVENTO

Ore 11.00 APERTURA EVENTO CANTINE APERTE

Ore 11.00 | ore 15.00 – Visita guidata GRATUITA alla Cantina con illustrazione delle due mostre d’arte allestite: mostra ECO-RETE by RIcrearti e mostra “L’ESSERE LIBELLULA”

Dalle ore 12.00 alle ore 15.00 - PIC NIC in Cantina dove potrete assaporare tra i nostri vigneti, i vini bio dell’azienda accompagnati da proposte gastronomiche preparate dal nostro chef – SOLO su PRENOTAZIONE | COSTO 15.00 €/persona

Per tutta la durata dell’evento potrete accompagnare i nostri vini BIO con taglieri di salumi e formaggi e cicchetti preparati dal nostro chef – PAGAMENTO A CONSUMAZIONE

Per tutta la giornata saranno disponibili su isole degustazioni i nostri vini BIO – due consumazioni a persona con un contributo di 5.00 €

Ore 11.45 | ore 15.45 – DEGUSTAZIONE ALLA CIECA guidata da Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e direttrice commerciale della Cantina - SOLO su PRENOTAZIONE | max 12 persone a masterclass | COSTO 10.00 €/persona

Ore 16.30 - SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE con gli allievi DI STREBEN TEATRO di Treviso

Ore 18.00 CHIUSURA EVENTO

EXPERIENCE

ARTE E CULTURA

Mostra d’arte ECO RETE by RICREARTI: un’esposizione itinerante di più di 20 opere dislocata tra le diverse aree green della Cantina. La mostra è ideata dall'azienda Ricrearti le cui opere sono ottenute dagli scarti di aziende Trevigiane che supportano progetti di economia circolare. Ricrearti è un progetto che attraverso enti morali e associazioni dà vita a creazioni utilizzando elementi, scarti e rifiuti non più necessari per la produzione aziendale

Mostra d’arte “L’ESSERE LIBELLULA”: le nuove etichette della nostra linea di vini senza solfiti aggiunti diventano quattro opere di grande formato il cui denominatore comune è la libellula che vola libera, emblema di un ambiente puro e incontaminato

Esibizione teatrale ITINERANTE con STREBEN TEATRO alle ore 16.30: immersi nel verde dei nostri vigneti gli allievi di STREBEN TEATRO porteranno delle letture “espressive” che parleranno di Natura e Sostenibilità

WINE TASTING

Possibilità di acquistare i nostri vini certificati BIO e VEGAN presso la nuova Officina del Vino

FOOD EXPERIENCE

INFO EVENTO

L’evento si svolgerà all’aperto ma, in caso di maltempo, gli ingressi saranno contingentati

