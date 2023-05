Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Sagra di San Vigilio" nelle serate di Sabato 17; Domenica 18; Sabato 24; Domenica 25 e Lunedì 26 Giugno 2023, a Zelarino (VE), nel Sagrato della Parrocchia di Maria Immacolata e San Vigilio, in Via Castellana, 70 dalle ore 18:30 alle ore 24:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Tutte le sere dalle ore 19:00 funzionerà lo Stand Gastronomico; il Bar-Cicchetti Paninoteca; i Concerti; il Luna Park; la Pesca di Beneficenza e la Mostra.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi