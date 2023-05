Veneto in festa

Descrizione evento:

L'agenzia "EMMECI eventi" organizza incontri culturali nel Paese. Essi prevedono che i partecipanti giungano in motocicletta senza particolari richieste circa la tipologia del motomezzo. Non si tratta di comuni motoraduni: CultrualMoto non prevede la distribuzione di bevande alcoliche, non si organizzano intrattenimenti musicali e nemmeno danzanti con la partecipazione di ballerine.





La prenotazione è assolutamente indispensabile al recapito mobile 348 510 9 129. Nella quota d'iscrizione (35,00 Euro a persona) è previsto un serivzio di assistenza sanitaria ad opera della Croce Bianca di Brescia, un servizio fotografico e la presenza di Uffciali di P.G., un semplice pasto e le guide.







L'agenzia (quindi non un Moto club, una Associazione Sportiva Dilettantistica) s'impegna affinchè l'evento venga svolto secondo i programmi a tutela di coloro che, con questi presupposti, intendono partecipare.







L'osservanza del Codice della strada è fondamentale come pure le condizioni del buon comportamento.