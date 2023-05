Veneto in festa

Descrizione evento:

LUNEDÌ 5 GIUGNO alle ore 18.30 desideriamo accogliervi nella nostra Cantina per raccontarci, confrontarci e per parlare di azioni etiche.

Un TOUR GUIDATO e GRATUITO dell’azienda che inizia con una passeggiata nei vigneti e la descrizione dell’attività in ottica di agricoltura biologica, entrando nel vivo della produzione fino alla barricaia di Raboso. Durante la visita all’azienda verranno raccontate anche le opere della mostra Eco Rete sostenibile in un percorso itinerante nella tenuta. Al termine del tour è previsto un brindisi finale in Piazzetta, occasione per scambiarsi idee, visioni e opinioni. Perché la sostenibilità è una strada da percorrere tutti insieme, nessuno escluso.

Il tour è della durata di circa 1 ora, consigliamo abbigliamento comodo per potersi godere appieno l’esperienza.



PRGORAMMA EVENTO

Ore 18.30 – RITROVO in Piazzetta e INIZIO VISITA GUIDATA e GRATUITA della Cantina e della mostra ECO-RETE SOSTENIBILE by RICREARTI

Ore 19.30 - BRINDISI FINALE in Piazzetta, occasione per scambiarsi idee, visioni e opinioni: perché la sostenibilità è una strada da percorrere tutti insieme, nessuno escluso

La partecipazione all'evento è GRATUITA e APERTA A TUTTI su PRENOTAZIONE



PER INFO E PRENOTAZIONI:

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

Con il patrocinio del COMUNE DI VILLORBA