Veneto in festa

Descrizione evento:

Ultrajam Choir & Kids in concerto X CROSSabili



sabato 1 luglio, ore 21:00



Campo della Marta, Cittadella (PD)



È consigliata la prenotazione sul sito www.ultrajam.it per assicurarsi l’ingresso prioritario e la scelta del posto una volta entrati.



L’accesso la sera del concerto è libero,con offerta responsabile.



Ingresso gratuito per persone con disabilità e bambini fino a 10 anni.



Evento patrocinato dal Comune di Cittadella.



L’appuntamento fisso con la beneficenza di Ultrajam a.p.s. Quest’anno il ricavato del concerto andrà a CROSSabili, associazione che offre alle persone con disabilità una serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport. In particolare, le offerte ricevute contribuiranno alla realizzazione di CROSSabili Show per il Sociale - Freestyle Motocross, che avrà luogo il 2 settembre a Cittadella.



Aiutateci ad aiutare



Vi aspettiamo!