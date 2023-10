Veneto in festa

Descrizione evento:

BIG TUNA ENTERTAINMENT & BOOKING AGENCY annuncia finalmente il secondo show italiano di PAUL DI' ANNO LEGGENDARIO CANTANTE DEGLI IRON MAIDEN all'HALL di PADOVA.







L'evento è previsto per Mercoledì 13 Dicembre.

E' un onore per BIG TUNA ENTERTAINMENT rappresentare il nostro NUOVO cliente, voce indimenticabile ed indimenticata delle ormai antiche perle degli IRON MAIDEN: IRON MAIDEN & KILLERS.







Ospiti speciali:



SISKA (ITA)



La band guidata dal virtuoso Mattia Sisca è probabilmente tra le più "internazionali" del nostro paese, e concerti insieme a, tra gli altri, Skid Row, Children Of Bodom, Sonata Arctica, Whitesnake e KISS li hanno consacrati tra le realtà italiane più interessanti.



Ricordiamo l'appuntamento IMPERDIBILE e i dettagli:



Mercoledì 13 Dicembre

HALL

Via Nona Strada, 11 b,

Padova



Info & Biglietti:

https://www.hallpadova.it/









BIG TUNA MGMT

Entertainment & Booking Agency

Ufficio stampa, label, management & booking agency.

bigtunashows@gmail.com

www.BIGTUNARECORDS.com