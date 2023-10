Veneto in festa

Descrizione evento:

In occasione della prossima Venice Cocktail Week, festival che accenderà i riflettori sull’arte della mixology in Laguna dal 23 al 29 ottobre, Rebecca è lieta di annunciare uno straordinario evento aperto al pubblico che si terrà il prossimo 28 ottobre,



dalle 17.30 alle 20.00 presso la boutique del brand, in Calle del Teatro 4606 a Venezia.



Sponsorizzato dalla Venice Cocktail Week, il cocktail party Rebecca sarà occasione per celebrare la Cocktail Collection del brand: anelli, bracciali, collane e orecchini che prendono ispirazione dalle feste clandestine e dal divertimento lussuoso anni ’20. L’intreccio delle catene placcate oro 24kt fa da cornice a pietre colorate, che con le loro sfumature brillanti diventano protagoniste di gioielli dal design deciso, che non passano inosservati ed esaltano la bellezza di ogni donna.



Durante l’evento verranno presentati i nuovi modelli, che arricchiscono le proposte della collezione Cocktail nelle forme e nei colori.



Jonathan Bortoletti, barman del Blue Drop Venice e Lido di Venezia, firmerà i cocktail della serata.