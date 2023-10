Veneto in festa

Descrizione evento:

SABATO 4 NOVEMBRE 2023 dalle ore 10.30 alle ore 19.30



Cantina Pizzolato e Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)



——



PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: prenota il tuo ingresso in cantina per vivere a pieno l’esperienza della Festa del Novello!



Ingresso: 5€ con Calice + portabicchiere da tenere con voi anche dopo l’evento + 1 degustazione di novello compresa



PARKING Campo Fronte Cantina - in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)



L’evento si svolgerà all’aperto ma, in caso di maltempo, gli ingressi saranno contingentati



——



INFO, ORARI E DETTAGLI EVENTI:

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



——



Questo anno la festa del Novello in Cantina Pizzolato profuma di natura: un’ampia area pic nic, immersa tra le vigne, sarà a vostra disposizione per degustare un calice di vino biologico, assaggiare le prelibatezze del nostro chef e rilassarsi in mezzo alla natura che si colora di autunno.



Inoltre per tutta la giornata vi proponiamo delle Masterclass per scoprire tutti i sapori della vinificazione, le visite guidate in cantina per entrare nel backstage della produzione del vino bio, un’area bimbi per i più piccoli e dei giochi da tavolo per chi vuole divertirsi in compagnia! Porta i tuoi amici e sfidali a colpi di calcio balilla!



E per finire… facciamo festa! Aperitivo serale in musica con DJ set a cura di Roger Ramone.



——



FESTA IN CANTINA DALLE 10.30 ALLE 19.30 E PER TUTTA LA GIORNATA:



- IN ANTEPRIMA LA NUOVA ANNATA 2023 del NOVELLO IGT VENETO PIWI: un vino da uve rosse resistenti PIWI, sostenibili e biologiche, con 100% macerazione carbonica e senza solfiti aggiunti. Un vino della tradizione che si veste di innovazione!



- VISITE GUIDATE GRATUITE con lo staff Pizzolato alla cantina decretata tra le 30 Cantine più Belle d’Italia alla scoperta del progetto architettonico



- AREE PIC NIC interne ed esterne all’Officina del Vino per vivere il vostro pic nic d’autunno! Quest’anno la cantina si vivrà a 360 gradi: spazi interni con tavoli e sedute e aree open air allestite all’aperto con palle di fieno, coperte e tappetti immersi nel verde dei nostri vigneti biologici per trascorrere un pomeriggio autunnale in totale relax degustando un buon calice di vino. E perché no…portate con voi anche la vostra coperta preferita da pic nic! Non sarà previsto servizio ai tavoli, alle aree esterne adibite e di prenotazione tavoli.



- MUSICA: DJ Set Roger Ramone dalle ore 17.30.



- GIOCHI E INTRATTENIMENTO: sfida i tuoi amici con il calcio balilla, il ping pong e le carte a disposizione per tutti!



- Possibilità di acquistare i nostri vini certificati biologici



- ANGOLO BIMBI – Per i più piccoli abbiamo pensato ad uno spazio tutto loro con la presenza della maestra Sara!



——



WINE TASTING

- Degustazione di tutti i nostri VINI BIOLOGICI, vegan e senza solfiti aggiunti.



- MASTERCLASS GUIDATE: delle lezioni guidate dai nostri sommelier, per farvi immergere nel mondo dei vini PIWI e dei vini biologici. Il costo per la partecipazione ad una masterclass è di 10.00 € - max 14 persone – SOLO SU PRENOTAZIONE ALLO 0422928166 o experience@lacantinapizzolato.com



——



FOOD EXPERIENCE

Dalla nostra cucina potrete acquistare:

- cicchetti, taglieri e castagne

- per pranzo un piatto caldo, gli spiedini di carne e/o alternative vegetariane e vegane