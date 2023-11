Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Mercatino di Natale" nella giornata di Domenica 26 Novembre 2023, a Tezze di Arzignano (VI), in Via Roma, dalle ore 11:00 alle ore 19:00 con la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotte artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa.

Il programma della giornata prevede alle ore 11:00: apertura del Mercatino di Natale

dalle ore 14:00: animazione e sorprese per bambini; giro in carrozza con i cavalli; la Regina delle Nevi e il Folletto raccontano...

Dalle 14:30: "La Magia del Natale" percorso animato verso Babbo Natale

Alle ore 17:00: accensione dell'albero di Natale e improvvisamente nell'aria...

Per tutto il pomeriggio: Frittelle, Cioccolata, Vin Brulé e altre specialità.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi