Veneto in festa

Descrizione evento:

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024 dalle ore 20.00 alle ore 22.30

Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



——

Un aperitivo a tema, una serata di degustazione che vuole approfondire l’affascinante mondo dei vini col fondo.

Lasciati guidare dai tuoi sensi in una degustazione alla cieca e verrai sorpreso da tutte le sfumature che questi vini possono assumere.

Puoi gustarli in versione limpida, versandoli delicatamente per lasciare i lieviti riposare sul fondo, oppure agitare la bottiglia, in modo da ottenere la caratteristica velatura dovuta ai lieviti presenti al suo interno. In questo modo ogni sorso diventa una storia diversa da raccontare!

Una serata dinamica dove vi accoglieremo con un ricco aperitivo realizzato con ingredienti provenienti dalla nostra azienda agricola o da realtà locali che seguono la nostra stessa filosofia aziendale.

Ti accompagneranno alla scoperta delle diverse etichette di vini selezionati Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e direttore commerciale, e Luca Zamai, enologo della Cantina.

PROGRAMMA DELLA SERATA:



- accoglienza con un ricco aperitivo a buffet nel nostro tavolo conviviale

- degustazione alla cieca di 5 vini col fondo

- proposta gastronomica (piatto unico per concludere l’esperienza)



Tutti i vini in degustazione sono certificati BIOLOGICI.

Questa è la prima tappa di un piacevole e divertente viaggio alla scoperta del mondo del vino.

——

COS’È IL SECRET WINE TASTING?

Queste serate di degustazione sono rivolte a chi vuole avvicinarsi al mondo del vino, o a chi ha la passione e la curiosità di scoprire nuovi orizzonti di questo mondo, in un clima leggero e conviviale.

Ti aspettiamo in cantina per accompagnarti, durante l’anno, in tutte le altre mete di questo viaggio:





Il Sangiovese



L’Incrocio Manzoni



I Rosè



I distillati



Le bollicine





Esplora tutte le tappe di questo emozionante viaggio e colleziona i timbri sul tuo Wine-Passport. Se completi tutte le serate per te un omaggio speciale!



——



INFO EVENTO:

Iscriviti subito e assicurati un posto al nostro evento di degustazione. Non perdere l'opportunità di approfondire la tua conoscenza su questo storico metodo di vinificazione, attraverso aneddoti e racconti interessanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 28.00 €

In esclusiva fino al 31 gennaio la quota di partecipazione è di 25.00€

L’iscrizione alla serata include uno sconto del 10% nel nostro punto vendita e il prezzo bloccato alle successive serate “Secret Wine Tasting” di 25.00€

In fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari | Proposte vegane e vegetariane su richiesta.

——



PARKING Officina del Vino in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso