Veneto in festa

Descrizione evento:

Bimbi in Fiore è una manifestazione ormai giunta alla 21° edizione che si svolge da anni nell'ultima settimana di Maggio con vari eventi per bambini, ragazzi e famiglie. Tutto il ricavato della manifestazione è devoluto in beneficenza.







Si inizia con una serata musicale e teatrale organizzata dalla scuola secondaria dell'Istituto A. Gemelli di Piombino Dese (PD) con la direzione del Prof. Mason Fabrizio dal tema "IL VIAGGIO". Il giorno successivo si prosegue con il "Gran Galà delle Associazioni" allietato dallo spettacolo del duo I FRANCOFABRICA all'interno dello stand gastronomico, mentre all'esterno si esibiranno vari gruppi musicali locali legati dall'amore per la musica.







Il venerdì ritorna la ormai tradizionale gara podistica agonistica in notturna su un circuito di 7 km "VIII° GRAN PREMIO NOTTURNO PIOMBINESE" organizzata dall' Atletica Piombinese e quest'anno anche la 1° manifestazione ciclistica per bici Gravel e Mountain Bike su un circuito di 53 km. organizzata dal gruppo ciclistico G.S. Piombinese. E per non mancare di varietà e divertimento ci sarà il torneo di Calcio Balila a 36 squadre con campi da gioco illuminati. Quest'anno papa Francesco ha indetto la "Prima Giornata Mondiale del Bambino" che cadrà il 25 e 26 Maggio, così noi abbiamo pensato di offrire a bambini, ragazzi, genitori e nonni, nella serata di venerdì e sabato, due spettacoli al circo con il gruppo "Petit Cabaret 1924".







Stiamo ormai entrando nel vivo del week end con altri favolosi eventi: già dal mattino di sabato e tutta la domenica il circuito di motocross "Bimbi in Moto" per bambini e adulti presso l'area esterna dietro alla scuola primaria e dal sabato pomeriggio l'esibizione delle scuole di danza "Pas De Chat" diretta dalla Prof.ssa Annalisa Caicci e "Vibe House ASD" diretta da Giada Zanchetta, per poi finire la serata con il famoso DJ LEROY con uno spettacolo musicale anni 70/80/90.







La domenica ormai è diventato un appuntamento importantissimo che a noi soci sta molto a cuore ed è nato per far divertire bambini, ragazzi, nonni e famiglie con la creazione di un grande giardino con una moltitudine di giochi predisposti dalle associazioni di Volontariato e associazioni Sportive del comune di Piombino Dese e limitrofi. Il percorso giochi sarà aperto verso le 10,30 dopo la Celebrazione Eucaristica, per la prima volta in piazza, in occasione della prima Giornata del Mondiale del Bambino" accompagnata dalla Banda di Piombino Dese, per cui abbiamo avuto l'onore della concessione del patrocinio del Dicastero per la Cultura e l'educazione da parte del Vaticano. Inoltre ospiteremo come ormai da tradizione, la 5° passeggiata non competitiva "Camminiamo in Rosa a Piombino" a cura di Fabiana, Irina e Marta. Per finire la giornata e salutare tutti gli ospiti lo spettacolo musicale a cura della scuola di danza, musica e recitazione "Sipario Aperto" diretta dai maestri Laura Cecchin e Fabrizio Citti.

Vi aspettiamo numerosi per far divertire tutti....sopratutto i bambini !!!