Veneto in festa

Descrizione evento:

Perché in Veneto non vi fu la "prima rivoluzione industriale"?

Conferenza di Riccardo Pasqualin

Sabato 25 maggio 2024, ore 16:00

Hotel Venice, sala conferenze

Grisignano di Zocco (Vicenza)



Nel Veneto la "prima rivoluzione industriale" non ebbe luogo come avvenne in altre parti del continente, fra le cause vi è la persistenza di un assetto agricolo diverso rispetto a quello dell'Inghilterra (già epicentro dell'evoluzione agricola). Oltremanica, l'agricoltura era caratterizzata da proprietà terriere con un'elevata produttività, gestite da una borghesia agricola che favorì l'investimento di capitali e dinamiche che generarono lo sviluppo industriale nelle città. Nel Veneto, invece, l'agricoltura era legata a un modello caratterizzato da grandi latifondi, centrato su un sistema mezzadrile.