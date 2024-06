Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "E...State in Piazza!" nelle serate dal 01 al 03 Agosto 2024, a Meduna di Livenza (TV), in Piazza Umberto I° e nelle Via adiacenti, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 con i Mercatini delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, Bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma della Manifestazione prevede per tutte le serate Food & Beverage di ogni tipo con la presenza di 12 Punti Ristoro gestiti dalle Attività della zona; Cocktail Zone; Live Band e DJ Set; Area bimbi con Animazioni ed Intrattenimenti.

Questa Manifestazione è l'occasione giusta per festeggiare l'inizio delle ferie!!!



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi