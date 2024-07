Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Luglio Piovenese" nelle serate di Sabato 27 e Domenica 28 Luglio 2024, a Piovene Rocchette (VI), all'interno dei Giardini Pubblici di Piazzale Vittoria, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 con i Mercatini delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Il programma delle due serate prevede: Sabato 27 DJ Cristian. Domenica 28 Serata Cabaret con Gato & Max Live Party Show; alle ore 22:30 estrazione della Tombola e a seguire Spettacolo Pirotecnico.

Durante i festeggiamenti funzionerà lo Stand Gastronomico con Fiumi di Birra e il Bar con Degustazione Vini e altro!!!



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi