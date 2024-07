Veneto in festa

Descrizione evento:

PODERI MORETTI cantina aperta per visita guidata e degustazione pregiati vini di Alba Langhe e Roero 2024



Poderi Moretti – Cascina Occhetti – Monteu Roero – Cantine aperte 2024

Il modo migliore per conoscere le colline del Roero - Area Unesco



Vi invitiamo a scoprire i vini di PODERI MORETTI.



La cantina sarà aperta, su prenotazione, alle 10,30 e alle ore 15.00 il sabato, alle ore 10,30 la domenica nei seguenti giorni:



27-28 luglio 2024



Visite guidate comprensive di degustazione della durata di due ore circa, punto di partenzaFrazione Occhetti n. 40 - Monteu Roero (fabbricato rosa con la scritta Cascina Occhetti sotto la Chiesa di San Pietro di Occhetti) (https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2)



Sarà possibile effettuare la visita guidata della cantina e del vigneto adiacente, con illustrazione delle varie fasi di produzione e invecchiamento del vino.

Al termine della visita seguirà la degustazione guidata di vini, accompagnati da grissini o assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi, il costo dipende dai vini scelti.



€ 23,00 a persona LANGHE-ROERO EXPERIENCE (Roero Arneis DOCG, Langhe DOC, Roero DOCG Occhetti, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi);



€ 28,00 a persona LANGHE-ROERO CRU EXPERIENCE (Roero Arneis DOCG, Roero Arneis DOCG Occhetti, Langhe DOC, Roero DOCG Occhetti, Roero Riserva DOCG, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi);



€ 32,00 a persona I CLASSICI DELL’ALBESE (Dolcetto d’Alba DOC (o in alternativa Roero Arneis DOCG), Barbera d’Alba DOC, Barbera d’Alba Superiore DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Barolo DOCG, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi);



€ 42,00 a persona GRANDI D.O.C.G. EXPERIENCE (Roero Arneis DOCG, Roero DOCG Occhetti, Roero Riserva DOCG, Barolo DOCG, accompagnati da assaggi di salumi e formaggi tipici piemontesi).



Bambini fino a 4 anni gratis senza degustazione; ragazzi 5-17 anni € 9,00 caduno, comprende la visita in cantina e gli assaggi di salumi e formaggi



Vincoliamo a scegliere lo stesso pacchetto per tutte le persone di uno stesso gruppo.



Si consiglia di indossare scarpe e vestiti comodi e di portare con sé una giacca leggera o una maglia in quanto la temperatura nelle cantine potrebbe essere fresca.



Lingue parlate: italiano e inglese.



Posti disponibili limitati per garantire le distanze di sicurezza, al raggiungimento del numero stabilito non sarà più possibile accettare prenotazioni



Accogliamo tutti, ma per poterci organizzare al meglio è gradito il preavviso almeno tre giorni prima, con indicati nome e cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono, data e ora della visita e il pacchetto degustazione scelto, scrivendo a morettivini@libero.it nei giorni feriali, telefonando al 0173 90383 dopo le ore 20.00; telefonando al 0173 90274 nei giorni di cantina aperta dalle ore 10,30 alle ore 13,00, al momento della prenotazione scegliere lo stesso pacchetto per tutte le persone.



Per gruppi di 8 o più persone, prenotando almeno quattro giorni prima per verifica disponibilità, siamo aperti anche durante i giorni feriali, al momento della prenotazione scegliere lo stesso pacchetto per tutte le persone.



Durante la giornata sarà possibile acquistare i nostri prodotti, nocciole tostate e vini: Roero Arneis DOCG, Vino bianco dolce MPF, Dolcetto d’Alba DOC, Langhe Dolcetto DOC, Langhe Rosato DOC, Barbera d’Alba DOC, Barbera d’Alba Superiore DOC, Langhe Barbera DOC, Langhe DOC, Langhe Nebbiolo DOC, Nebbiolo d’Alba DOC, Roero Riserva DOCG, Barolo DOCG, Vino spumante metodo classico VSQ Brut

Vini premiati in importanti concorsi enologici internazionali.



La nostra cantina si trova in

Sala degustazione - Frazione Occhetti 15 – 12040 Monteu Roero CN – Piemonte https://goo.gl/maps/fuhrfjSSqUA2

Cantina - Frazione Occhetti 40 – 12040 Monteu Roero CN – Piemonte https://goo.gl/maps/Eb8HJEm4CqD2



Monteu Roero dista:

* 16 km da Alba Langhe https://goo.gl/maps/Z9VVJ

* 30 km da Asti https://goo.gl/maps/5RinE

* 63 km da Cuneo https://goo.gl/maps/YfvOd

* 50 km da Torino (Autostrada A6 Torino-Savona uscita Carmagnola -> Ceresole d’Alba ->Monteu Roero) https://goo.gl/maps/PqmrA

* 150 km da Genova (Autostrada A10 Genova-Savona, autostrada A6 Torino-Savona uscita Carmagnola -> Ceresole d’Alba ->Monteu Roero) https://goo.gl/maps/SScBV

* 150 km da Milano (Autostrada A21 Torino-Piacenza uscita Asti est -> San Damiano d’Asti -> Canale -> Monteu Roero) https://goo.gl/maps/lzgDW



Seguite i nostri aggiornamenti su:

https://www.morettivini.it

https://www.facebook.com/PoderiMoretti/

https://www.instagram.com/moretti.winery/

Poderi Moretti https://goo.gl/maps/m7UcjhMhwMeQs48V6

Cascina Occhetti https://goo.gl/maps/ufD9Lq7bmgR75pdVA