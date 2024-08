Veneto in festa

Descrizione evento:

ULTRAJAM CHOIR & KIDS in Concerto per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.







🗓️ venerdì 13 settembre, ore 21:00



📍 Campo della Marta, Cittadella (PD)



🎫 È consigliata la prenotazione sul sito www.ultrajam.it per assicurarsi l’ingresso prioritario e la scelta del posto una volta entrati, oppure fisicamente presso Tabaccheria Segnali di Fumo, via Cà Onorai 1 Cittadella tel. 049 944 0473.







L’accesso la sera del concerto è libero,con offerta responsabile.







Ingresso gratuito per persone con disabilità e bambini fino a 10 anni.







Evento patrocinato dal Comune di Cittadella.







L’appuntamento fisso con la beneficenza di Ultrajam a.p.s. 🤍 Quest’anno il ricavato del concerto andrà al progetto di LILT Padova “Tour della Prevenzione”, che rappresenta un’opportunità unica per tutti i cittadini della Provincia di Padova di accedere a servizi di prevenzione oncologica di alta qualità gratuitamente e in modo accessibile.











Vi aspettiamo ❤️