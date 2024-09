Veneto in festa

Descrizione evento:

Levà di Montecchio Precalcino riapre i suoi tendoni per la tradizionale sagra che si



svolgerà nei giorni 13-14-15 e 20-21-22 settembre.



La confraternita dello spiedo di quaglia è pronta per servire i suoi classici piatti: dallo



spiedo DE.CO. alle fettuccine al sugo di quaglia tagliata al coltello; dal carrè di maiale



alla salsiccia arrostita.



Tutti da gustare negli spazi coperti del centro polivalente e nelle tensostrutture allestite per



l’occasione.



Per chi vuole può prelevare lo spiedo regale accompagnato dalle porzioni di maiale o



carrè assieme alla gustosa “poenta onta”.



I piatti a base di quaglia vengono serviti fino ad esaurimento degli spiedi previsti per ogni



singola giornata di festa.



Durante le giornate della sagra si potrà gustare anche altre sfiziose pietanze come le



bruschette e i tanti dolci casalinghi che vengono serviti dai tanti volontari che partecipano



alla buona riuscita della manifestazione.



Non mancano i buoni vini e le ottime birre alla spina, il tutto miscelato con tanta musica e



divertimento.



-Venerdì 13: “Musica LIVE JACKPOT”



-Sabato 14: Latino Americano "DJ Mihavana, AROZARENA e la scuola SALSAMERIKA"



-Domenica 15: Liscio "CLAUDIO e I PAGINA 4"



-Venerdì 20 ” SHOWMANDJ LUCIANO GAGGIA"



-Sabato 21: Show Band “H1N1”



-Domenica 22: Liscio "GRAZIANO MARASCHIN"



--------------------------------------------------------------------------



Le specialità della serata saranno:



- Spiedo Regale di Quaglie De.Co.



- Carrè allo Spiedo, fettuccine al sugo di Quaglia, salsiccia allo spiedo e bruschette.



Spiedo fino ad esaurimento piatti.



Troverete inoltre birra, dolci, caffè e l'angolo goloso con vini D.O.C.



ASPORTO SOLO SU PRENOTAZIONE



al Tel. 333 6599381



Sito: www. spiedoquaglialeva.it



Instagram:@confraternita_spiedo_quaglia



Facebook:Confraternita Spiedo quaglia levà



Indirizzo: via Levà, 80 – 36030 Levà – Montecchio Precalcino



Vi aspettiamo per fare festa assieme!