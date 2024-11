Veneto in festa

Descrizione evento:

Presentazione del libro di Riccardo Pasqualin:



"Il codino. Un giornale padovano filocarlista"



Il Codino è stato un giornale cattolico di taglio politico-umoristico pubblicato a Padova tra il 1872 e il 1873. Tra le sue pagine, animate da vigorose polemiche anti-risorgimentali, sono apparsi gustosi articoli scritti sia in italiano che in veneto. Tenendo uno sguardo fortemente critico sia verso la rivoluzione italiana che il cessato governo asburgico, la testata confidava nella vittoria dei carlisti in Spagna, in cui scorgeva il preludio di una vera restaurazione che avrebbe dovuto investire l’intero continente.