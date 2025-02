Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, promuove ed organizza la Manifestazione "ArtigianaMente Donna - Il Valore dell'Artigianato al Femminile" che si svolgerà Domenica 09 Marzo 2025 nella splendida cornice del Centro Storico di Cittadella (PD), dalle ore 09:00 alle ore 19:00.



Manifestazione che celebra il talento e la creatività delle Donne Artigiane, mettendo in luce il loro ruolo fondamentale nella valorizzazione delle tradizioni e nell'innovazione dell'artigianato.

Attraverso una serie di laboratori, esposizioni e performance, l'evento racconta storie di Donne che, con passione e maestria, custodiscono mestieri antichi e ne reinterpretano le tecniche, creando opere uniche e di grande valore. Un'occasione per scoprire l'artigianato come forma di espressione culturale, ma anche come strumento di empowerment e indipendenza economica.

"ArtigianaMente Donna" non è solo un evento dedicato all'arte della manualità, ma anche un momento di incontro, riflessione e ispirazione, dove il valore del lavoro femminile nell'artigianato viene celebrato e riconosciuto. Il pubblico avrà la possibilità di entrare in contatto diretto con le Artigiane, assistere a dimostrazioni dal vivo, acquistare le loro Creazioni e partecipare a laboratori pratici.

Un tributo alla forza creativa e alla resilienza delle donne, che attraverso l'artigianato continuano a tramandare tradizioni, a innovare e a portare bellezza nel mondo.



Durante la giornata saranno presenti Espositrici delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto, la rassegna dei Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali ed Italiani con Degustazioni e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali prodotti artigianalmente per esaltare i Gusti e i Sapori di una tradizione antica ormai persa. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Saranno presenti Punti Ristoro con le migliori Operatrici dello StreetFood Italiano.

Laboratori Didattici, Animazioni e Intrattenimenti vari faranno da cornice alla giornata.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositrice: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi