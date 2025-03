Veneto in festa

Descrizione evento:

L’evento DOLCE COME IL MIELE si svolgerà domenica 6 aprile nel bellissimo Parco Urbano Termale di Abano Terme in Piazza Todeschini, e sarà una giornata interamente dedicata al miele, prodotto naturale delle api. L'evento è organizzato da Veneto a Tavola e dall'Associazione Apicoltori Patavini A.P.A. PAD., con il patrocinio della Città di Abano Terme.



Il programma prevede la grande mostra “Mieli d’Italia” con oltre 100 varietà di mieli provenienti da ogni regione con relative schede descrittive, e l’esposizione “La Vita dell’Ape”, una serie di pannelli descrittivi alla scoperta del lavoro importantissimo dell’ape. Nel corso della giornata si susseguiranno laboratori per bambini e degustazioni guidate gratuite di mieli rari e di prodotti derivati, come l’idromele. Inoltre, saranno anche a disposizione gli esperti apicoltori dell’A.P.A. Pad., che vi guideranno alla scoperta delle api e del loro valore, portando alcuni “attrezzi del mestiere”, l’arnia didattica ed il prodotto frutto del loro notevole lavoro, il miele.



La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare le proprietà del miele per la nostra alimentazione quotidiana, e la fondamentale importanza delle api nell’impollinazione delle piante, anche nel nostro territorio, e nel mantenimento della biodiversità ambientale.







Orari della manifestazione : dalle ore 9,30 alle ore 19,00







Info: Veneto a Tavola www.venetoatavola.it info@venetoatavola.it tel. 3356033639



Facebook Venetoatavola



A.P.A. Pad. segreteria@apapadpadova.it tel. 0498685762