Veneto in festa

Descrizione evento:

Alchimie Visive:

Trasformazioni e Connessioni tra Arte e Design



Dal 23 al 27 aprile 2025, Spazio 5 invia Pescheria 5 si trasforma in un palcoscenico di creatività, ospitando "Alchimie Visive: Trasformazioni e Connessioni tra Arte e Design". Questo evento unico celebra l'armonia tra diverse forme artistiche, invitando il pubblico a esplorare nuove dimensioni espressive.



Inaugurazione: 23 aprile, ore 18.30



Curata da Marta Zugarelli e Paola Bettello, in collaborazione con Mezcla art & design, la mostra si configura come un audace esperimento di trasformazione e interazione. Ispirata al concetto alchemico, da sempre alla ricerca della metamorfosi della materia e delle idee, "Alchimie Visive" porta l'arte pittorica in un contesto tridimensionale e funzionale, aprendo a nuove visioni sulla vera essenza dell'arte.



Il concept.L'alchimia, tradizionalmente vista come l'arte della trasformazione, diventa qui una potente metafora per un processo creativo che sposta il focus dall'opera d'arte convenzionale all'oggetto di design. "Alchimie Visive" non si limita a esporre opere; invita il pubblico a riflettere su come l'arte possa animare la vita quotidiana, trasformando gli spazi e arricchendo le esperienze quotidiane.

Le poltrone, le sedie e i divani in mostra non sono semplici elementi d'arredo, ma il frutto di un dialogo continuo tra l'arte visiva di Bettello e il design contemporaneo. I rivestimenti di questi pezzi sono intrisi delle emozioni e dei colori dei suoi quadri, creando una sinergia che stimola nuove dimensioni percettive. Ogni oggetto diventa così un'opera d'arte a sé stante, un ibrido che dissolve le barriere tra funzionalità ed estetica, tra ciò che osserviamo e ciò che viviamo.

"Alchimie Visive" si propone come un ponte tra arte e design, invitando il pubblico a vivere l'arte in modo interattivo e quotidiano. Attraverso la fusione di forme e significati, questa mostra ci ricorda che ogni oggetto può trasformarsi in un'esperienza estetica, arricchendo gli spazi che abitiamo con emozioni e creatività. L'arte, dunque, non è mai stata così vicina e accessibile, pronta a integrarsi armoniosamente nelle nostre vite.





Info utili:

Location: Spazio 5 – Via Pescheria 5, Treviso

Date: 23 - 27 aprile

Orari: mercoledì – domenica | 10.00 – 19.00

Inaugurazione: mercoledì 23 aprile, ore 18.30