Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Giornata Nazionale della Biodiversità Agraria e Alimentare" nella giornata di Domenica 18 Maggio 2025, a Dese (VE), nel Parco del Forte Cosenz, dalle ore 10:30 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto; Professionisti del Benessere che arricchiranno l'evento con la loro competenza e passione con Dimostrazioni Pratiche e Attività di Gruppo; Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Per tutta la giornata: Esposizione di Razze Avicole Autoctone e Piante Autoctone Venete; Alberi da Frutto di Varietà Antiche; Piante Orticole; Formaggi Prodotti al Momento; Trattori d'Epoca; Degustazione di Prodotti del Territorio; Espositori di Prodotti Biologici; Prodotti degli Alveari e Prodotti Tipici Locali; Laboratori Agroalimentari; Giochi; Animazioni; Super Spettacoli.

IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO È RINVIATO A DOMENICA 25 MAGGIO 2025.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi