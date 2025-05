Veneto in festa

Descrizione evento:

Domenica 18 maggio 2025, dalle ore 09.30 alle 19.30, si svolgerà la IV° edizione della manifestazione “Eccellenze in Ghetto”, nello storico quartiere del Ghetto ebraico di Padova, mostra mercato agroalimentare che ha lo scopo promuovere i produttori agricoli e i trasformatori del territorio padovano per salvaguardare l’agrobiodiversità delle specie autoctone e la cultura della sostenibilità ambientale e alimentare, valorizzando l’attività degli agricoltori.



Saranno presenti oltre 55 stand di produttori agricoli e trasformatori provenienti da tutta la provincia, pronti a raccontare le storie e le tradizioni delle nostre eccellenze. L’esposizione si svolgerà lungo le principali vie del Ghetto Ebraico di Padova, verranno posizionati dei banchi lungo via dei Fabbri, via dei Soncin e via S. Martino e Solferino.



Lungo via dei Fabbri verrà allestito uno spazio per i bambini nel quale del personale specializzato intratterrà i piccoli ospiti con truccaBimbi, karaoke, just dance, modella palloncini, giochi di gruppo, bolle di sapone e sarà presente una mascotte che li accoglierà.



Inoltre, nella Piazzetta del Ghetto, verranno organizzati ulteriori due appuntamenti dedicati ai bambini: un laboratorio di creazione di candele a base di cera d’api ed un altro laboratorio didattico sul lavoro dell’apicoltore spiegato attraverso l’utilizzo di un’arnia didattica e successiva degustazione di vari tipi di miele.







Nel corso della giornata, due appuntamenti imperdibili con lo showcooking del “cardiochef” Franco Ruggero, membro dell'associazione "Cuochi Terme Euganee e Padova", esperto di cucina salutare e collaboratore di un noto cardiologo. Insieme, hanno sviluppato ricette che proteggono il cuore dalle malattie cardiovascolari, utilizzando ingredienti con basso contenuto di sale e grassi. Non perdere l’occasione di scoprire come mangiare sano e gustoso!







Le attività commerciali del Ghetto saranno aperte per rendere ancora più vivo e accogliente il quartiere Ebraico.



Ti aspettiamo!