Veneto in festa

Descrizione evento:

Il 7 giugno è una data da segnare sul calendario di ogni appassionato di musica! Nella suggestiva cornice della piazza Garibaldi a Lonigo, si svolgerà un evento che promette di essere straordinario: il concerto dei Wit Matrix, la tribute band che omaggia i leggendari Pink Floyd, in un anno tanto speciale per la storica formazione britannica, che celebra il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione.



Preparati a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile, quando il genio visionario di Syd Barrett ha dato vita a melodie senza tempo e testi profondi che continuano a risuonare nel cuore di generazioni. I Wit Matrix non sono solo una tribute band; sono una vera e propria esperienza musicale che trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso i più grandi successi dei Pink Floyd. Dalla potenza evocativa di “Comfortably Numb” alla dolce malinconia di “Wish You Were Here”, ogni brano eseguito promette di incantare e coinvolgere.



Riconosciuti come tra i migliori nel loro campo, i Wit Matrix vantano un repertorio che non ha lasciato indifferenti neppure le platee più esigenti. Dopo concerti trionfali a Monte Carlo, dove i loro spettacoli hanno fatto sold-out e sono stati applauditi anche da un rappresentante del governo monegasco, la band è pronta a conquistare il cuore degli spettatori italiani. Non solo la critica li elogia, ma anche le stelle della musica nazionale e internazionale riconoscono il loro talento: tra le collaborazioni illustri spiccano nomi come Cesareo degli Elio e Le Storie Tese, Dodi Battaglia dei Pooh e Jennifer Batten, chitarrista di Michael Jackson. Queste prestigiose alleanze sono una testimonianza della garanzia di qualità che rende i Wit Matrix unici nel panorama delle tribute band.



Ogni membro dei Wit Matrix è un musicista di grande talento e passione, dedicato a riportare in vita i capolavori di Roger Waters e compagni con un’intensità e una fedeltà straordinarie. Le biografie disponibili sul loro sito ufficiale raccontano la loro lunga storia di successi, tessendo un filo rosso di amore incondizionato per la musica che ha segnato epoche e cuori.



Non perdete l’occasione di assistere a questo concerto indimenticabile! Siate pronti a lasciarvi travolgere dalla musica, dall’atmosfera e dall’emozione che solo i Wit Matrix possono regalare. La piazza Garibaldi si trasformerà in un tempio della musica, dove ogni nota risuonerà nel profondo dell’anima. Non mancate, perché una serata così rimarrà per sempre nei vostri ricordi!