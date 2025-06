Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della Manifestazione "Sea Music Festival - l'Isola che Suona" nelle serate dal 08 al 18 Agosto 2025, a Chioggia (VE), presso il Parco Pubblico dell'Isola dell'Unione, dalle ore 19:00 con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

Tutte le sere dalle ore 19:00 apertura cancelli con fornitissima Area Food & Drinks; alle ore 21:00 inizio Spettacoli Live e Concerti.



Per info Mercatini e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi