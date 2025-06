Veneto in festa

Descrizione evento:

🌑 Pink Floyd Immersion – Eclipse Tour 2025



📍 Teatro Civico, Schio (VI)

🗓 Sabato 15 novembre 2025 – Ore 20:30

🎟 Biglietti disponibili su TicketOne





Un viaggio sensoriale nel cuore del rock progressivo.



Dopo il successo delle precedenti tournée, i Pink Floyd Immersion tornano con lo spettacolo "Eclipse Tour", un omaggio straordinario alla musica e all'immaginario dei Pink Floyd. Lo spettacolo offre un'esperienza immersiva che ripercorre l'intera carriera della band britannica, dalle origini psichedeliche agli epici capolavori degli anni '70





🔊 Esperienza sonora in quadrifonia ad alta fedeltà



Grazie alla tecnologia audio in quadrifonia ad alta definizione, ogni nota e ogni sussurro musicale sono restituiti con una chiarezza cristallina e una profondità avvolgente, offrendo un’esperienza sonora senza precedenti.





🎥 Scenografie immersive e proiezioni spettacolari



Lo spettacolo è arricchito da scenografie immersive, giochi di luci, laser e proiezioni video che trasportano il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i successi immortali della band britannica.





🎶 Un repertorio che attraversa la storia dei Pink Floyd



Con un repertorio che include oltre 40 dei loro brani più iconici, tra cui “Comfortably Numb“, “Wish You Were Here“, “Money” e molti altri, questo spettacolo offre un’esperienza mozzafiato che abbraccia tutte le epoche della band.





🎟 Informazioni e biglietti







Data: Sabato 15 novembre 2025







Orario: Ore 20:30







Location: Teatro Civico, Schio (VI)







Biglietti: Disponibili su https://www.ticketone.it/event/pink-floyd-immersion-hi-fi-quadraphonic-experience-teatro-civico-20239356/









Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica e coinvolgente che celebra il genio musicale e l’eredità duratura dei Pink Floyd. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati della band e della musica rock d’autore.



Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale: