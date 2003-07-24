Veneto in festa

31^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE
BALDARIA DI COLOGNA VENETA VR
PROGRAMMA
GIOVEDI' 17 LUGLIO
BALLO CON ALE DJ IN TOUR ingresso libero
ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO
* RISOTTO CON LE RANE
* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE
* RANE FRITTE
* GRIGLIATA DI CARNE
* TAGLIATA di manzo
* PIZZA AL TRANCIO
VENERDI' 18 LUGLIO
ORCHESTRA SUSANNA PEPE ingresso libero
ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO
* MACCHERONCINI AL RAGU' FANTASIA(Piatto promoziane)
* BISTECCA ALLA GRIGLIA (Piatto promoziane)
* RISOTTO CON I FUNGHI
* GRIGLIATA DI CARNE
* PESCE FRITTO
* TAGLIATA di manzo
* PIZZA AL TRANCIO
SABATO 19 LUGLIO
BALLO CON L’ORCHESTRA LARA AGOSTINI ingresso libero
ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO
* RISOTTO ALLA VENETA
* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE
* GRIGLIATE DI CARNE
* TAGLIATA di manzo
* PESCE FRITTO
* PIZZA AL TRANCIO
DOMENICA 20 LUGLIO
ORE 9,30 SANTA MESSA
ORCHESTRA MANUEL MARTINI ingresso libero
ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO
* RISOTTO CON I FUNGHI
* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE
* GRIGLIATA DI CARNE
* TAGLIATA di manzo
* PESCE FRITTO
* PIZZA AL TRANCIO
LUNEDI' 21 LUGLIO
SERATA TEATRALE CON NONNE VENETE ingresso libero
* RISOTTO ALLA VENETA
* GRIGLIATA DI CARNE
* TAGLIATA di manzo
* PIZZA AL TRANCIO
MANIFESTAZIONE IN CAMPO SPORTIVO - STAND AL COPERTO E ALL'APERTO - PARCHEGGIO GRATUITO - GRANDE PISTA IN ACCAIO - GONFIABILI E GIOCHI PER BAMBINI - PESCA DI BENEFICENZA.