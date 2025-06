Veneto in festa

Descrizione evento:

31^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE

BALDARIA DI COLOGNA VENETA VR



PROGRAMMA



GIOVEDI' 17 LUGLIO

BALLO CON ALE DJ IN TOUR ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* RISOTTO CON LE RANE

* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE

* RANE FRITTE

* GRIGLIATA DI CARNE

* TAGLIATA di manzo

* PIZZA AL TRANCIO



VENERDI' 18 LUGLIO

ORCHESTRA SUSANNA PEPE ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* MACCHERONCINI AL RAGU' FANTASIA(Piatto promoziane)

* BISTECCA ALLA GRIGLIA (Piatto promoziane)

* RISOTTO CON I FUNGHI

* GRIGLIATA DI CARNE

* PESCE FRITTO

* TAGLIATA di manzo

* PIZZA AL TRANCIO



SABATO 19 LUGLIO

BALLO CON L’ORCHESTRA LARA AGOSTINI ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* RISOTTO ALLA VENETA

* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE

* GRIGLIATE DI CARNE

* TAGLIATA di manzo

* PESCE FRITTO

* PIZZA AL TRANCIO



DOMENICA 20 LUGLIO

ORE 9,30 SANTA MESSA

ORCHESTRA MANUEL MARTINI ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* RISOTTO CON I FUNGHI

* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE

* GRIGLIATA DI CARNE

* TAGLIATA di manzo

* PESCE FRITTO

* PIZZA AL TRANCIO



LUNEDI' 21 LUGLIO

SERATA TEATRALE CON NONNE VENETE ingresso libero

* RISOTTO ALLA VENETA

* GRIGLIATA DI CARNE

* TAGLIATA di manzo

* PIZZA AL TRANCIO



MANIFESTAZIONE IN CAMPO SPORTIVO - STAND AL COPERTO E ALL'APERTO - PARCHEGGIO GRATUITO - GRANDE PISTA IN ACCAIO - GONFIABILI E GIOCHI PER BAMBINI - PESCA DI BENEFICENZA.