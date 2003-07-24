31^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE, Cologna Veneta VR, 17/07/2025 - Veneto in Festa
 

Veneto in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Veneto

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Dettagli evento:

lug 17 2025

31^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE

Letture: ... - Sagre a Cologna Veneta - VR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BALDARIA DI COLOGNA VENETA (VR)
BALDARIA DI COLOGNA VENETA
info periodo: DAL 17 AL 21 LUGLIO 2025
data: giovedì 17 luglio 2025, dalle 19:30 alle 01:00 del giorno seguente.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: NOI ASSOCCIAZIONE E PARROCCHIA
Referente: ANNALISA
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3939266867
Descrizione evento: 
31^ FESTA DELL'ANTICA PIEVE

BALDARIA DI COLOGNA VENETA VR



PROGRAMMA



GIOVEDI' 17 LUGLIO 

BALLO CON ALE DJ IN TOUR ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* RISOTTO CON LE RANE

* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE

* RANE FRITTE  

* GRIGLIATA DI CARNE  

* TAGLIATA di manzo

* PIZZA AL TRANCIO

 

VENERDI' 18 LUGLIO

ORCHESTRA SUSANNA PEPE ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* MACCHERONCINI AL RAGU' FANTASIA(Piatto promoziane)

* BISTECCA ALLA GRIGLIA (Piatto promoziane)

* RISOTTO CON I FUNGHI  

* GRIGLIATA  DI CARNE

* PESCE FRITTO 

* TAGLIATA di manzo  

* PIZZA AL TRANCIO

 

SABATO 19 LUGLIO

BALLO CON L’ORCHESTRA LARA AGOSTINI ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* RISOTTO ALLA VENETA

* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE

* GRIGLIATE DI CARNE 

* TAGLIATA di manzo

* PESCE FRITTO

* PIZZA AL TRANCIO

 

DOMENICA 20 LUGLIO 

ORE 9,30 SANTA MESSA

ORCHESTRA MANUEL MARTINI ingresso libero

ORE 19,30 APERTURA STAND GASTRONOMICO

* RISOTTO CON I FUNGHI  

* MACCHERONCINI AL RAGU' DI CORTILE

* GRIGLIATA DI CARNE

* TAGLIATA di manzo

* PESCE FRITTO

* PIZZA AL TRANCIO  

 

LUNEDI' 21 LUGLIO 

SERATA TEATRALE CON NONNE VENETE ingresso libero

* RISOTTO ALLA VENETA

* GRIGLIATA DI CARNE 

* TAGLIATA di manzo  

* PIZZA AL TRANCIO



MANIFESTAZIONE IN CAMPO SPORTIVO - STAND AL COPERTO E ALL'APERTO - PARCHEGGIO GRATUITO - GRANDE PISTA IN ACCAIO - GONFIABILI E GIOCHI PER BAMBINI - PESCA DI BENEFICENZA.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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