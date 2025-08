Veneto in festa

Descrizione evento:

Nel cuore dell’estate trevigiana, dal 8 al 15 agosto 2025, torna uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la Sagra di Pero, frazione di Breda di Piave. Un evento ricco di gusto, musica, spettacoli e momenti di convivialità, organizzato con passione da Gruppi Uniti di Pero. Gastronomia: i sapori della tradizione Cuore pulsante della sagra è il ricco stand gastronomico, attivo ogni sera dalle ore 19.00. Il menù celebra la cucina locale con specialità come musso, strusso e spiedo alla brace (in particolare le sere di domenica 10 e giovedì 14 agosto). Non mancano proposte per tutti i gusti e la possibilità di asporto, per godersi i sapori della festa anche a casa. Immancabile anche l'appuntamento con la "marenda con trippa" le mattine del 10 e 15 agosto, per iniziare il Ferragosto con un vero tuffo nella tradizione. Intrattenimento: musica per tutte le età Ogni sera alle ore 21.00 il palco della sagra ospita concerti dal vivo e serate a tema: 8 agosto: Vertical Smile fa cantare e ballare con i grandi successi italiani dagli anni ‘70 a oggi. 9 agosto: PoohroRock rende omaggio ai Pooh con energia e passione. 10 agosto: Tormentoni, la festa più divertente d’Italia tra musica estiva, animazione e gadget. 11 agosto: Venusia, rock band tutta al femminile dal Friuli Venezia Giulia. 12 agosto: Absolute 5, party band tra le più apprezzate in Italia. 13 agosto: Nuovo Fronte del Vasco, tributo coinvolgente a Vasco Rossi. 14 agosto: Attenti a quei due, selezioni musicali dagli anni ‘70 ad oggi. 15 agosto: gran finale con TECHNOCLASSIC – Summer Tour 2025, con Dj Marco Cordi, Dj Luca Antolini e Killer Voice, per rivivere trent’anni di musica techno italiana. Divertimento per i più piccoli Ogni sera dalle ore 19.45 animazione per bambini e famiglie con spettacoli, giochi in legno e bolle di sapone. Tra gli appuntamenti più attesi: - Elga Fun Lab con le “Bolle sbadate” - Arianna Fata Bollicine - Salta Ridi Bimbi - Giochi di società in formato gigante Artigianato locale Giovedì 14 agosto, a partire dalle ore 18.00, spazio all’artigianato locale con la mostra “Arti & Mestieri”: un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio e il lavoro degli artigiani. La Sagra di Pero si conferma un evento imperdibile, dove la tradizione incontra il divertimento, in un’atmosfera familiare e accogliente. Per info: www.gruppiunitipero.org – cell. 392 6603677 – info@gruppiunitipero.org. "PERO" CHE APERITIVO! – ogni sera dalle ore 18.00, per brindare insieme prima dell’inizio delle serate. Vi aspettiamo a Pero, dietro la chiesa in via Vittoria n.1, per festeggiare insieme il Ferragosto 2025!