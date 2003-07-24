MyPlay Coldplay Tribute Show live @ Brasserie Houblon, Stra (VE), Stra VE, 16/10/2026 - Veneto in Festa
 

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Dettagli evento:

ott 16 2026

MyPlay Coldplay Tribute Show live @ Brasserie Houblon, Stra (VE)

MyPlay Coldplay Tribute Show a Stra il 16 ottobre: live dalle 21:30 al Brasserie Houblon con i grandi successi dei Coldplay.

Letture: ... - Concerti a Stra - VE

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Brasserie Houblon
Via Chiesa 3
data: venerdì 16 ottobre 2026, dalle 21:30 alle 23:30
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: MyPlay Coldplay Tribute
Referente: MyPlay Coldplay Tribute
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3458575684
MyPlay Coldplay Tribute Show live @ Brasserie Houblon, Stra (VE)
Descrizione evento: 
MyPlay Coldplay Tribute Show: il 16 ottobre live al Brasserie Houblon di Stra



Stra, Venezia – Venerdì 16 ottobre i MyPlay Coldplay Tribute Show saranno in concerto al Brasserie Houblon di Stra, con inizio del live alle ore 21:30. La data è inserita nel calendario ufficiale 2026 della band.



La scaletta attraversa oltre vent’anni di carriera dei Coldplay, dai primi successi come Yellow, The Scientist, Clocks e Fix You fino a Viva La Vida, Paradise, Adventure of a Lifetime, Hymn for the Weekend, Higher Power, My Universe e A Sky Full of Stars.



Lo spettacolo dei MyPlay Coldplay Tribute Show viene costruito lavorando insieme sulla componente musicale e su quella tecnica. La band suona dal vivo, mentre programmazione luci, visual e contenuti video seguono i diversi momenti della scaletta e cambiano impostazione a seconda delle caratteristiche dei singoli brani. Ai partecipanti sono offerti moongoogles (occhiali che, indossati, visualizzano cuoricini) e xyloband (bracciali luminosi che si illuminano a tempo), proprio come nei concerti negli stadi della band britannica.



Il repertorio dei Coldplay offre infatti materiali molto differenti: dalle composizioni più essenziali dei primi album alle produzioni successive, nelle quali synth, elettronica e arrangiamenti di maggiore impatto assumono un ruolo sempre più importante.



Nato nella primavera del 2025, il progetto MyPlay Coldplay Tribute Show è stato sviluppato con l’obiettivo di andare oltre la semplice riproduzione dei brani, affiancando alla parte musicale una produzione scenica programmata in funzione dello spettacolo.



I MyPlay Coldplay Tribute Show sono Gabriele Corrente alla voce, Francesco Nichele alle chitarre e programmazioni, Enrico Cipolla al basso e Massimo Andreetta alla batteria.



Parte integrante del progetto è anche lo staff tecnico e creativo, con Andrea Pedron di Officine Eventi al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alla fotografia, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior alla realizzazione dei video ufficiali.



L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 21:30 al Brasserie Houblon, Via Chiesa 3, Stra (VE), locale con cucina e attività serale.



Per informazioni



Brasserie Houblon

Via Chiesa 3

30039 Stra (VE)



Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/1102279805606966



Sito ufficiale MyPlay Coldplay Tribute Show:

myplaycoldplaytribute.it

   
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