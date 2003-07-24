Veneto in festa

Letture: ... - Concerti a Stra - VE
|dove:
|Brasserie Houblon
Via Chiesa 3
|data:
|venerdì 16 ottobre 2026, dalle 21:30 alle 23:30
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|MyPlay Coldplay Tribute
|Referente:
|MyPlay Coldplay Tribute
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3458575684
MyPlay Coldplay Tribute Show: il 16 ottobre live al Brasserie Houblon di Stra
Stra, Venezia – Venerdì 16 ottobre i MyPlay Coldplay Tribute Show saranno in concerto al Brasserie Houblon di Stra, con inizio del live alle ore 21:30. La data è inserita nel calendario ufficiale 2026 della band.
La scaletta attraversa oltre vent’anni di carriera dei Coldplay, dai primi successi come Yellow, The Scientist, Clocks e Fix You fino a Viva La Vida, Paradise, Adventure of a Lifetime, Hymn for the Weekend, Higher Power, My Universe e A Sky Full of Stars.
Lo spettacolo dei MyPlay Coldplay Tribute Show viene costruito lavorando insieme sulla componente musicale e su quella tecnica. La band suona dal vivo, mentre programmazione luci, visual e contenuti video seguono i diversi momenti della scaletta e cambiano impostazione a seconda delle caratteristiche dei singoli brani. Ai partecipanti sono offerti moongoogles (occhiali che, indossati, visualizzano cuoricini) e xyloband (bracciali luminosi che si illuminano a tempo), proprio come nei concerti negli stadi della band britannica.
Il repertorio dei Coldplay offre infatti materiali molto differenti: dalle composizioni più essenziali dei primi album alle produzioni successive, nelle quali synth, elettronica e arrangiamenti di maggiore impatto assumono un ruolo sempre più importante.
Nato nella primavera del 2025, il progetto MyPlay Coldplay Tribute Show è stato sviluppato con l’obiettivo di andare oltre la semplice riproduzione dei brani, affiancando alla parte musicale una produzione scenica programmata in funzione dello spettacolo.
I MyPlay Coldplay Tribute Show sono Gabriele Corrente alla voce, Francesco Nichele alle chitarre e programmazioni, Enrico Cipolla al basso e Massimo Andreetta alla batteria.
Parte integrante del progetto è anche lo staff tecnico e creativo, con Andrea Pedron di Officine Eventi al suono, Marco Scolaro alle luci, Beppe Acacia alla fotografia, Damian Laing ai contenuti video e Cristian Fior alla realizzazione dei video ufficiali.
L’appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 21:30 al Brasserie Houblon, Via Chiesa 3, Stra (VE), locale con cucina e attività serale.
Per informazioni
Brasserie Houblon
Via Chiesa 3
30039 Stra (VE)
Evento Facebook:
https://www.facebook.com/events/1102279805606966
Sito ufficiale MyPlay Coldplay Tribute Show:
myplaycoldplaytribute.it