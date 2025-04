Veneto in festa

Descrizione evento:

L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione di "AVOCADO - Il Primo Pic Nic sulla Sabbia" nella giornata di Giovedì 01 Maggio 2025, a Rosolina Mare (RO), al Bagno Perla in Via Torino, 10, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, con il Mercatino delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero con dimostrazioni pratiche delle tecniche di lavorazione sul posto. Non mancheranno Stand dedicati alla Salute Naturale con Prodotti, Rimedi e Servizi che favoriscono il Benessere, la Cura del Corpo e il Vivere Sano in modo armonioso e sostenibile.

L'Evento sarà diviso in 5 aree:

AREA PIC NIC: ingresso gratuito con posti prenotabili, dove si potrà usufruire di angoli relax!

AREA MUSICA: suoni e vibrazioni per accompagnare tutta la giornata.

AREA FOOD & DRINK: gustosi piatti vegetariani o di carne per soddisfare ogni palato.

AREA GIOCO BIMBI: un angolo speciale per i più piccoli!

AREA RELAX E MERCATINI: per passeggiare, scoprire e rilassarsi tra le bancarelle.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi